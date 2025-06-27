عاجل: صور جديدة .. نيللي كريم وشريف سلامة من فيلم بروفة فرح

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتهت نيللي كريم وشريف سلامة من تصوير فيلمهما الجديد بروفة فرح، استعداد ًا لعرضه في موسم صيف 2025، ويكشف خبر أبيض عن صور جديدة من كواليس الفيلم والتي تضم نيللي كريم وشريف سلامة ولبلبة، وعادل كريم.

أبطال فيلم بروفة فرح

وتضم قائمة أبطال فيلم بروفة فرح، كل من : نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، دنيا ماهر، والفيلم من إخراج وتأليف دينا ماهر وأميرة دياب وشاركت في الكتابة دينا ماهر، وإنتاج إتحاد الفنانين للسينما والفيديو لهشام عبدالخالق.

فيلم آخر لـ نيللي كريم وشريف سلامة

من ناحية أخرى، كان فيلم هابي بيرث داي آخر أفلام نيللي كريم وشريف سلامة، بطولة : نيللي كريم، حنان مطاوع، دعاء رمضان، حنان يوسف، شريف سلامة، علي صبحي، جهاد حسام الدين، حازم إيهاب السقاوي، ياسمين هواري، خديجة أحمد، فارس عمر، جمانة، كادي، ومن إخراج سارة جوهر، وتأليف محمد دياب، سارة جوهر، خالد دياب، شيرين دياب، وإنتاج : محمد دياب، أحمد الدسوقي – سكاي ليميت ستوديوز، أحمد عباس – إيميرسيف ستوديوز، أحمد بدوي – فيلم سكوير برودكشن.

تفاصيل مسلسل إخواتي

وعُرض لـ نيللي كريم مؤخرًا في النصف الأول من رمضان مسلسل إخواتي الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، حول 4 شقيقات هن نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، تنقلب حياتهن رأسًا على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها للبحث سويًا عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها.

تفاصيل كامل العدد 3

أما شريف سلامة، فكان آخر أعماله في رمضان الماضي مسلسل كامل العدد 3 الذي جاء بعنوان كامل العدد + +، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، وناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة، وقدمت دينا الشربيني خلاله شخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما قدم شريف سلامة دور أحمد وهو دكتور تجميل.

والمسلسل مكون من 15 حلقة، وضم نخبة من النجوم ومنهم، دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، أحمد كمال، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، أحمد عبدالوهاب، أحمد بهاء، بدرة، ميران عبدالوارث، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، لينا صوفيا، مالك عماد، وغيرهم من الشباب، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد حاتم، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، إنتاج شركة إيجل فيلميز لـ جمال سنان.

بروفة فرح



بروفة فرح



بروفة فرح

