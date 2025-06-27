عاجل: أول تعليق من السفارة المصرية على فيديو الكفيل السعودي والمقص

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه كفيل سعودي يعتدي على مصري باستخدام مقص، ويجبره على الخروج من السكن الذي يقيم فيه.

ويُظهر الفيديو محاولة المواطن السعودي طرد المصري، قائلًا: “اطلع بره”، ليرد الأخير مطالبًا بحقه: “هتديني فلوسي؟”، فجاء رد الكفيل: “مش هديك ولا ريال”.

تعليق السفارة المصرية بالسعودية على الواقعة

وتواصلت “تليجراف مصر” مع مصدر بـ السفارة المصرية في السعودية للتعليق على الفيديو المتداول بشأن تهديد الكفيل السعودي للمواطن المصري.

وقال المصدر: “لم يرد إلى السفارة أي بلاغ بشأن التعدي على مصري خلال الساعات الأخيرة، لكن فوجئنا بانتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.”

وأضاف أن السفارة تحاول الوصول إلى الشاب صاحب الواقعة، مؤكدًا أنها لا تسمح بأي شكل من أشكال التعدي على المصريين بالخارج، وأنها لن تترك حق المواطن المصري الذي تعرّض للاعتداء بالمقص، حال ثبوت صحة الواقعة.

واقعة سابقة

وفي وقت سابق، انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر شخصًا سعوديًا يعتدي على أحد العمال المصريين داخل مسكنه، وتطور الأمر إلى تقديم مجموعة من العمال شكوى إلى سفارتهم في الرياض، التي بدورها تحركت قانونيًا ضد الكفيل السعودي.

وأوضحت الجالية المصرية في السعودية أن السفارة المصرية بالرياض عقدت اجتماعًا مع مجموعة العمال الذين تعرّضوا للاعتداء، بحضور القنصل العام السفير طارق المليجي والمستشارين العماليين بالسفارة. واستمع المسؤولون لشهادات العمال واحدًا تلو الآخر، ووثقوها بالكامل تمهيدًا لاستعادة حقوقهم، وفقًا للنظام المتبع.

وأكدت الجالية المصرية فتح مسار قانوني يضمن حفظ حقوق العمال ومحاسبة المتسببين في الاعتداء، منوهة بأن هذه الواقعة فردية ولا تمثل طبيعة العلاقة بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي، ولا تعكس الواقع العام للعمالة المصرية في المملكة، التي تحظى منذ عقود طويلة بالاحترام والتقدير والرعاية من جميع السلطات السعودية.