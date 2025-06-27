عاجل: الإيجار القديم يصل محطته الأخيرة بمجلس النواب الإثنين المقبل

عدن - ياسمين عبد العظيم - يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة يوم الإثنين المقبل مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم.

موعد مناقشة الإيجار القديم

مشروع القانون الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع القيمة الإيجارية تدريجياً، ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة.

3 مشروعات قوانين الأسبوع المقبل

ويناقش المجلس بجلسته يوم الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.

كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ويناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشرة أعضاء) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.