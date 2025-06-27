عاجل: بونو وزيزو.. 5 نجوم عرب خطفوا الأضواء في مجموعات مونديال الأندية

شكرا لاهتمامكم بخبر بونو وزيزو.. 5 نجوم عرب خطفوا الأضواء في مجموعات مونديال الأندية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - قدم عدة نجوم عرب مستويات قوية خلال دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية التي تتواصل منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية.



وبجانب ممثلي كرة القدم العربية الخمس، ينشط النجوم العرب مع عدة فرق أوروبية تشارك في المسابقة العالمية.

وعبر التقرير التالي، ترصد “العين الرياضية” 5 نجوم عربية خطفت الأضواء في دور المجموعات لمونديال الأندية.

ياسين بونو



حارس مرمى نادي الهلال السعودي يحتل المركز الـ17 في ترتيب أفضل اللاعبين العرب في المسابقة العالمية، وفقا لتقييمات موقع “سوفا سكور”.

وتلقى مرمى بونو هدفاً وحيداً في البطولة، وتألق بشكل خاص خلال مواجهة الجولة الأولى أمام ريال مدريد.

وقام النجم المغربي بـ10 تصديات خلال مباريات دور المجموعات تباعاً أمام ريال مدريد وسالزبورغ وباتشوكا.

أشرف حكيمي



واصل الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان عروضه القوية خلال بطولة كأس العالم للأندية.

وسجل نجم “أسود الأطلس” هدفاً خلال مواجهة الجولة الثالثة من دور المجموعات أمام سياتل ساوندرز الأمريكي.

ويحتل أشرف حكيمي المركز 28 في ترتيب أفضل اللاعبين في البطولة بتقييم 7.7 وفقا لإحصاءات موقع “سوفا سكور”.

ريان آيت نوري



الوافد الجديد على مانشستر سيتي قدم مستويات قوية خلال المواجهتين أمام العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي في كأس العالم للأندية.

وصنع نجم “محاربي الصحراء” هدفاً خلال مواجهة الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام “السيدة العجوز”.

يذكر أن آيت نوري انضم إلى السيتي خلال الميركاتو الاستثنائي قادماً من نادي ولفرهامبتون.

يوسف بلايلي



مهاجم الترجي التونسي ظهر بشكل رائع في مواجهتي دور المجموعات أمام فلامنغو ولوس أنجلوس إف سي.

ويحتل بلايلي المركز الـ126 في ترتيب أفضل لاعبي البطولة بتقييم 7.25 من 10.

كما يتواجد بلايلي في المركز الـ13 في ترتيب أفضل المراوغين بالمسابقة بعدد 7 مراوغات.

أحمد سيد “زيزو”

نجم الأهلي المصري قدم مستويات قوية في المباريات الثلاث التي خاضها في دور المجموعات لمونديال الأندية.

وتحصل زيزو على ركلتي جزاء في المواجهتين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، كما صنع أيضاً هدفاً خلال مواجهة الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويحتل زيزو المركز 113 في ترتيب أفضل لاعبي البطولة بتقييم 7.3 من 10.

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