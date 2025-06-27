عاجل: أول تعليق من ياسر المسحل بعد تأهل الهلال إلى دور الـ16

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حرص ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على تهنئة نادي الهلال بعد تأهله التاريخي إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.

أكد المسحل أن هذا الإنجاز لا يخص الهلال وحده، بل يُسجل باسم الكرة السعودية والعربية، قائلاً:

“أبارك لكافة منسوبي ومحبي الهلال بمناسبة تأهّله إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.. النادي الآسيوي والعربي الوحيد الذي يبلغ هذا الدور في النسخة الموسعة من البطولة العالمية..

“إنجاز يُسجَّل باسم الكرة السعودية ويعكس تطوّرها وتقدّمها، بفضل دعمٍ سخي من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.. وكل التوفيق لممثّل الوطن فيما تبقى من مشواره في البطولة”.