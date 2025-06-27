عاجل: لابورتا يعلق على موقف رابطة الليغا في قضية نيكو ويليامز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – علّق خوان لابورتا، رئيس برشلونة، على الجدل الدائر حول تعاقد النادي المحتمل مع نيكو ويليامز، وما تبعه من بيان رسمي من نادي بلباو وطلبه توضيحات من رابطة الدوري الإسباني بشأن مدى قانونية الصفقة في ظل قيود اللعب المالي النظيف.

وفي رده على موقف رابطة الليغا، قال لابورتا:

“الرابطة تقوم بعملها، لكن ما يفعله برشلونة يخص النادي فقط. الليغا تعلم أن حسابات الأندية تتمتع بدرجة عالية من السرية”.

“كل نادٍ يتصرف وفق إمكانياته، ونحن نلتزم بجميع متطلبات الليغا وقيود اللعب المالي النظيف من أجل الاستفادة من فرص السوق”.

وعن الفحص المالي ومدى الشفافية، شدّد لابورتا على موقف النادي قائلاً:

“نريد أن يتم التعامل مع الجميع على قدم المساواة. لا نشعر بأننا مضطهدون أو متضررون. نحن نؤدي عملنا بشكل صحيح، ولا نخفي شيئًا، وسنسعى للاستفادة من فرص السوق”.