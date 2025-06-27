عاجل: أول رد من لابورتا على بيان بلباو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكّد نادي أتلتيك بلباو، في بيان رسمي، أنه طلب من رابطة الدوري الإسباني توضيحات بشأن ما إذا كان برشلونة قادرًا قانونيًا، في ظل قيود اللعب المالي النظيف، على التعاقد مع نيكو ويليامز.

وردّ خوان لابورتا، رئيس برشلونة، على بيان بلباو قائلًا:” موقفهم؟ كل طرف يفعل ما يراه مناسبًا. نحن نقوم بما يجب علينا القيام به، ونستغل فرص السوق، ونتبع توصيات مديرنا الرياضي ومدربنا”.

وأضاف: “ليس لدي ما أضيفه. على أتلتيك أن يفعل ما يراه مناسبًا، وأنا أحترم ما يقومون به، كما آمل أن يحترموا ما نقوم به نحن”.

وعن ما إذا كان برشلونة يتعرض لاضطهاد من بلباو، رد قائلًا:

“لا أريد الحديث عن اضطهاد. هناك صعوبات وعقبات تُوضع أمامنا، ونحن نتعلم كيف نخوض سباق الحواجز. علينا أن نعمل من أجل تجاوز العقبات وتحقيق أهدافنا”.