عاجل: قبل بلوغ 25 عامًا.. هالاند يسجل الهدف 300 ويزاحم مبابي

عدن - ياسمين عبد العظيم - قاد النرويجي إيرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي لفوز كبير على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 5-2، في اللقاء الذي أقيم بمدينة أورلاندو الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

هالاند يدخل التاريخ بهدفه الـ300

ودخل هالاند بديلاً مع بداية الشوط الثاني بدلاً من المصري عمر مرموش، ونجح في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 52، ليصل إلى هدفه رقم 300 في مسيرته الاحترافية، موزعة كالتالي:

258 هدفًا مع الأندية في 328 مباراة.

42 هدفًا دوليًا في 43 مباراة مع منتخب النرويج.

وبحسب شبكة Statsdufoot الفرنسية، أصبح هالاند صاحب الـ24 عامًا و340 يومًا، ثاني لاعب فقط في القرن الـ21 يصل إلى 300 هدف، بعد الفرنسي كيليان مبابي صاحب الـ24 عامًا و333 يومًا.

ملخص المباراة: خماسية إنجليزية وإبداع هجومي

شهدت المباراة إثارة مبكرة:

جيريمي دوكو افتتح التسجيل للسيتي في الدقيقة 9.

رد يوفنتوس سريعًا بهدف تيون كوبمينرز في الدقيقة 11.

بيير كالولو سجل بالخطأ في مرماه ليمنح السيتي التقدم مجددًا في الدقيقة 26.

في الشوط الثاني، سجل السيتي ثلاثية متتالية عبر:

هالاند في الدقيقة (52).

فيل فودين في الدقيقة (69).

سافينيو في الدقيقة (76).

بينما قلص دوسان فلاهوفيتش الفارق ليوفنتوس في الدقيقة 84.

صدارة مستحقة لمانشستر سيتي

بهذا الفوز، أنهى مانشستر سيتي دور المجموعات في صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات، بينما حل يوفنتوس ثانيًا بـ 6 نقاط، ليتأهل الفريقان إلى دور الـ16، في انتظار صدامات نارية في الأدوار الإقصائية.