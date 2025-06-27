عاجل: بعد تأهل الهلال .. هل يرحل بن نافل عن الزعيم؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أظهرت تصريحات فهد بن نافل، رئيس الهلال، عقب التأهل إلى دور الـ16 من مونديال الأندية، توازنًا بين الفخر بالمنجز الحالي والتحفظ بشأن ما هو قادم، في رسالة حملت الكثير من المعاني.

بن نافل اختار عدم الحديث صراحة عن مستقبله في رئاسة النادي، مكتفيًا بالقول: “نفرح الآن بهذا الإنجاز ونركز على عملنا، وبعد ذلك سننظر في بقية الملفات”.

الأهم من ذلك، أن بن نافل لم يفوت الفرصة للتأكيد على البعد الوطني في نجاح الهلال، إذ قال: “هدفنا منذ البداية هو تمثيل المملكة خير تمثيل، وقلنا ذلك حتى عندما لم نبرم تعاقدات”.

كما شدد على أن التأهل للدور القادم يُعد فخرًا لأي نادٍ عربي أو آسيوي، مضيفًا: “أن تكون من بين أفضل 16 نادياً في العالم فهو إنجاز كبير”.