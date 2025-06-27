عاجل: المواعيد الكاملة لدور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - اكتملت ملامح دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد ختام منافسات دور المجموعات للنسخة الموسعة من المونديال، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو من العام الجاري.

وينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مواجهات نارية بين عمالقة اللعبة في هذا الدور، في بطولة تاريخية بمشاركة نخبة الأندية من مختلف القارات.

جدول مباريات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025

السبت 28 يونيو

بالميراس (البرازيل) ضد بوتافوجو (البرازيل).

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

بنفيكا (البرتغال) ضد تشيلسي (إنجلترا).

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الأحد 29 يونيو

باريس سان جيرمان (فرنسا) ضد إنتر ميامي (الولايات المتحدة.

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فلامنجو (البرازيل) ضد بايرن ميونخ (ألمانيا).

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الاثنين 30 يونيو

إنتر ميلان (إيطاليا) ضد فلومينينسي (البرازيل).

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الثلاثاء 1 يوليو

مانشستر سيتي (إنجلترا) ضد الهلال (السعودية).

الساعة 4:00 فجرًا بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد (إسبانيا) ضد يوفنتوس (إيطاليا).

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الأربعاء 2 يوليو

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) ضد مونتيري (المكسيك).

الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

فرق غادرت بطولة كأس العالم للأندية

نستعرض في السطور التالية الفرق التي غادرت البطولة من الدور الأول وهم كالآتي: