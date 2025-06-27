عاجل: عاجل : نقل لاعب المنتخب السعودي إلى المستشفى

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – على ذمة صحيفة “الرياضية” فإن لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، همام الهمامي، نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة خلال التدريبات.

وطمأنت مصادر طبية مقربة من المنتخب السعودي الأول جماهير الأخضر، مؤكدة أن إصابة الهمامي لا تدعو للقلق، إذ وُصفت بالبسيطة.

الهمامي تعرض لجرح في كاحل القدم خلال التدريبات الجماعية الأخيرة التي أُقيمت في سان دييغو، ضمن التحضيرات لمواجهة المكسيك في ربع نهائي الكونكاكاف.

وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات للاطمئنان على حالته، على أن يغادر بشكل طبيعي مع بعثة المنتخب متجهًا إلى ولاية أريزونا، مما يشير إلى أن مشاركته في المواجهة المقبلة لا تزال واردة.