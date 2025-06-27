عاجل: فحص طبي يحسم موقف سالم الدوسري من مواجهة السيتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد الإعلامي عبدالإله المرحوم أن نجم الهلال، سالم الدوسري، سيخضع مساء اليوم لفحوصات طبية دقيقة لتقييم موضع إصابته، التي تعرض لها مؤخرًا خلال مشاركة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية.

الإصابة، التي أثارت قلق الجماهير بعد ظهور اللاعب متأثرًا في نهاية اللقاء، استدعت تدخلاً طبيًا لتحديد درجتها، وفترة العلاج والتأهيل اللازمة، في وقت حساس من مشوار الهلال في البطولة العالمية.

وتُعد نتيجة هذه الفحوصات محورية في تحديد مدى جاهزية الدوسري للمرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب المواجهة المرتقبة في دور الـ16 ضد العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي.

يأمل الجهاز الفني، بقيادة سيموني إنزاغي، أن تكون الإصابة خفيفة ولا تُبعد اللاعب عن الملاعب لفترة طويلة، لما يمثله من قيمة فنية وقيادية داخل الفريق.