عاجل: سر تغيير مركز روبن نيفيز أمام باتشوكا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني للهلال، عن فخره الشديد بأداء لاعبيه في مواجهة باتشوكا، والتي انتهت بانتصار الزعيم بهدفين دون رد.

وأوضح إنزاغي أن تغيير مركز روبن نيفيز خلال مجريات اللقاء جاء بهدف تعزيز الانسجام بين خطوط الفريق، خاصة في ظل الضغط العالي الذي مارسه لاعبو باتشوكا، مضيفًا:

“الفريق المكسيكي لعب بروح شرسة، لكننا نمتلك واحدة أقوى، وهذا ما صنع الفارق”.

المدرب الإيطالي أشاد أيضًا بالمستوى الكبير الذي قدمه البرازيلي مالكوم، مشيرًا إلى أنه “قدم مباراة استثنائية، وبذل مجهودًا كبيرًا لصالح المجموعة، وكان من المفترض أن يتواجد أكثر قربًا من ماركوس ليوناردو لصناعة الفرص والتسجيل”.

إنزاغي اختتم حديثه بنبرة رضا، مشددًا على أن ما يقدمه الهلال هو نتيجة عمل جماعي متناغم، وتضحيات فردية في سبيل مصلحة الفريق.