عاجل: حصاد العرب في كأس العالم.. الهلال يتأهل والأهلي يخيب الطموحات

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025 مشاركة عربية كبيرة، لكنها انتهت بخروج جماعي مخيب لأربعة أندية، بينما حافظ الهلال السعودي وحده على التواجد العربي في البطولة، ببلوغه دور الـ16.

الهلال.. تأهل مستحق وأداء متوازن

وقدم نادي الهلال السعودي مستوى ثابتًا خلال دور المجموعات، وتمكن من حجز مقعده في الدور ثمن النهائي بعد جمعه 5 نقاط من ثلاث مباريات، أنهى بها المجموعة في المركز الثاني خلف ريال مدريد.

نتائج الهلال في دور المجموعات

الهلال 1-1 ريال مدريد.

الهلال 0-0 ريد بول سالزبورج.

الهلال 2-0 باتشوكا.

الأهداف المسجلة: 4.

الأهداف المستقبَلة: 1.

الفارق: +3.

الأهلي.. أداء مشرف ولكن دون مكافأة

وظهر الأهلي بشكل جيد في بعض لحظات البطولة، لكنه فشل في ترجمة ذلك إلى نتائج ملموسة.

وبدأ المشوار بأداء قوي ضد إنتر ميامي دون أهداف، ثم سقط أمام بالميراس بنتيجة 0-2، ثم خاض مباراة ملحمية أمام بورتو تعادل فيها 4-4 رغم تقدمه في النتيجة 4 مرات.

نتائج الأهلي في دور المجموعات

النقاط: 2.

الأهداف المسجلة: 4.

الأهداف المستقبَلة: 6.

المركز: الرابع في مجموعته.

الفارق: -2.

الترجي والعين.. مشاركة باهتة رغم الفوز الوحيد

الترجي التونسي جمع 3 نقاط من فوز وحيد وهزيمتين.

سجل 5 أهداف واستقبل 4.

أنهى المجموعة في المركز الثالث.

العين الإماراتي أيضًا حقق انتصارًا وحيدًا وخسر مباراتين.

لكنه ظهر دفاعيًا بشكل ضعيف.

استقبل 12 هدفًا مقابل تسجيله هدفين فقط.

واحتل المركز الثالث في مجموعته.

الوداد.. خروج صادم بلا نقاط

وقدم الوداد المغربي أسوأ مشاركة عربية في البطولة.

خسر جميع مبارياته الثلاث.

سجل هدفين فقط واستقبل 8.

وأنهى دور المجموعات دون أي نقطة، محتلاً قاع مجموعته.

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