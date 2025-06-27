عاجل: سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 27 يونيو 2025.. الليرة مستقرة

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 27 يونيو 2025.. الليرة مستقرة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 27 يونيو/حزيران 2025، في نشرة الصرف والسوق السوداء.

وأعلن البنك الدولي، أمس الأول، عن موافقته على تقديم مساعدات مالية للبنان بقيمة 250 مليون دولار، مخصصة لدعم جهود إعادة الإعمار، بما يشمل إصلاح البنية التحتية الحيوية وإزالة الأنقاض من المناطق المتضررة جراء الحرب.

وقد أثار هذا الإعلان تساؤلات حول ما إذا كان يشكل انطلاقة فعلية لمسار المساعدات الدولية للبنان، وتمهيدًا لورشة إعادة الإعمار المنتظرة.

في هذا السياق، أوضح رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة، المهندس مارون الحلو، أن الحديث عن هذه المساعدة “متداول منذ نحو ثلاثة أشهر”، مشيرًا إلى أن النقابة على علم بها، لكنها لا تزال بانتظار مرحلة التنفيذ الفعلي.



وبشأن قيمة التمويل، قال الحلو إن مبلغ 250 مليون دولار يبقى رمزيًا مقارنة بحجم الأضرار، حيث قدّر البنك الدولي حاجات لبنان لإعادة الإعمار بـ 11 مليار دولار، إلا أنه شدد على أن أي دعم مالي يبقى مهمًا، نظرًا للأزمة المالية الحادة التي تمر بها البلاد، وافتقار الدولة للموارد. وأضاف: “هذا المبلغ ضروري للبدء بإزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية، ونأمل أن يكون بداية لمساعدات أكبر وأكثر تأثيرًا”.

وعن إمكانية أن تحفز هذه الخطوة باقي الدول على تقديم الدعم، أوضح الحلو أن الضوء الأخضر لم يُمنح بعد، فالمساعدات الدولية ما زالت مشروطة بتنفيذ إصلاحات ضرورية ومتطلبات أمنية لم تُستكمل بعد. وأكد أن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة سيفتح الباب أمام تحولات إيجابية في الوضعين الاقتصادي والسياسي.

وختم الحلو بالتأكيد على أن مبادرة البنك الدولي تُعد “خطوة رمزية نأمل أن تكون فاتحة لمسار دعم حقيقي يُسهم في إعادة النهوض بلبنان”.



سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

استقرت الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء لتتراوح بين 89,600 و89,700 ليرة للدولار الواحد.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة



استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR