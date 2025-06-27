عاجل: رسالة سالم الدوسري لجماهير الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وجه سالم الدوسري، قائد الهلال، رسالة خاصة لجماهير الزعيم، وذلك عقب الفوز المستحق على باتشوكا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

الدوسري عبر عن امتنانه العميق للجماهير، مؤكدًا أن دعمهم المتواصل يشكل دافعًا أساسيًا لكل إنجاز يحققه الفريق، قائلاً:

“باسمي ونيابة عن زملائي اللاعبين، أشكر جماهير الهلال من القلب، فهم السند الحقيقي لنا، ومن واجبنا أن نُسعدهم دائمًا”.

“اللاعب الكبير لا يكتفي بما تحقق، بل يسعى دومًا لكتابة أرقام جديدة. الأهم بالنسبة لي هو مساعدة الفريق، والحمد لله استطعت التسجيل اليوم لخدمة المجموعة”.

يذكر أن الدوسري حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال أمام باتشوكا، إثر أدائه الحاسم ومساهمته المباشرة في تأهل الفريق إلى الدور التالي.