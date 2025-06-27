عاجل: أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 يونيو 2025.. تراجع 15 جنيها

شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 يونيو 2025.. تراجع 15 جنيها والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 يونيو/حزيران 2025، بنحو 15 جنيها (0.30 دولار)، على خلفية انخفاض المعدن بالبورصة العالمية.

واصلت أسعار الذهب تراجعها عالميا، متجهة نحو ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، وسط صعود طفيف للدولار وتهدئة التوترات الجيوسياسية بعد التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وإيران، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية لتحديد ملامح السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 24، الأكثر نقاءً، وفقًا لآخر تحديث حسب موقع “غولد ايرا”، نحو 5383 جنيها (107.9 دولار) للبيع، ونحو 5337 جنيها (106.9 دولار) للشراء.

ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 18 إلى مستوى 4037 جنيها (80.9 دولار) للبيع، و4003 جنيهات (80.2 دولار) للشراء.

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سعر غرام الذهب عيار 21

ووصل سعر غرام الذهب عيار 21، المفضل لدى المصريين، إلى 4710 جنيها (94.4 دولار) للبيع، و4670 جنيها (93.6 دولار) للشراء.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 38112 جنيها (763.9 دولار) للبيع و37552 جنيها للشراء (752.8 دولار).

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب الفوري انخفاضًا بنسبة 1% ليصل إلى 3,292.19 دولارًا للأوقية، ليتكبد خسائر أسبوعية تقدر بـ 2.2% حتى الآن. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.3% إلى 3,305.20 دولارًا.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% مقابل سلة من العملات، ما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة على المشترين من خارج الولايات المتحدة.

وقال برايان لان، المدير التنفيذي لشركة GoldSilver Central في سنغافورة، إن التراجع هذا الأسبوع سببه الهدنة بين إسرائيل وإيران، والأسواق الآن في حالة تجميع، مع ميل طفيف نحو الهبوط، ومن المرجح أن تظل الأسعار عند المستويات الحالية.

وكان الطرفان الإيراني والإسرائيلي قد دخلا في هدنة يوم الثلاثاء الماضي، بعد 12 يومًا من المواجهات الأكثر حدة في تاريخهما، في خطوة أراحت الأسواق من خطر تصعيد إقليمي واسع النطاق.

وتترقب الأسواق بيانات الإنفاق الشخصي الأساسي (PCE) في الولايات المتحدة، والمقرر في وقت لاحق اليوم، للحصول على إشارات جديدة بشأن توجهات الفيدرالي الأمريكي في اجتماعاته المقبلة. وتظهر توقعات استطلاع أجرته وكالة “رويترز” زيادة شهرية بـ 0.1% ومعدل سنوي يبلغ 2.6%.

ويسعر السوق حاليًا احتمال خفض الفائدة بمقدار 63 نقطة أساس خلال 2025، على أن يبدأ الخفض في سبتمبر، وسط دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفيدرالي بخفض الفائدة في ظل تباطؤ التضخم، لكن عددًا قليلًا من صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يؤيدون هذا السيناريو حتى الآن.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

قال المحلل في شركة Marex، إدوارد مير: “يبدو أن بعض الاستثمارات خرجت من الذهب وبدأت تتحول نحو معادن ثمينة أخرى مثل البلاتين والبلاديوم، ما يشير إلى احتمال حدوث عملية تدوير مضاربي في الأسواق”.

انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 0.7% إلى 36.38 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 2.2% إلى 1,386.75 دولارًا، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في نحو 11 عامًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.9% ليصل إلى 1,142.49 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024.

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