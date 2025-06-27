عاجل: اتلتيكو مدريد يحسم صفقة التعاقد مع روجيري

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يُوشك نادي أتلتيكو مدريد على إتمام التعاقد مع ظهير أتالانتا الأيسر ماتيو روجيري، حيث لم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل النهائية مثل الفحص الطبي وتوقيع العقد، ليصبح اللاعب الإيطالي رسميًا ضمن صفوف الروخيبلانكوس لمدة خمس سنوات.

وتبلغ قيمة الصفقة 17 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو كحوافز متغيرة، وبذلك سيكون روجيري ثاني صفقات أتلتيكو هذا الصيف، في ظل تسريع إدارة النادي من وتيرة التعاقدات لمنح المدرب دييغو سيميوني المجموعة الأساسية من اللاعبين قبل انطلاق فترة التحضيرات في 21 يوليو المقبل.

روجيري لعب مع اتالانتا 38 مباراة الموسم الماضي قدم خلالها 3 تمريرات حاسمة.