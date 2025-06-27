عاجل: بيلباو يتخطى الحدود مع برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ( فرناندو بولو – الموندو ) مقال صحفي

” في تصعيد جديد، أكد نادي أتلتيك بيلباو أنه طلب توضيحات من رابطة الليغا بشأن ما إذا كان برشلونة قادرًا قانونيًا على التعاقد مع نيكو ويليامز، وذلك في ظل خطط النادي الكتالوني لتفعيل الشرط الجزائي للاعب مطلع يوليو.

ما أريد أن أسأل عنه هو سبب تدخل بيلباو في مدى قدرة برشلونة على تسجيل اللاعب من عدمه، فذلك أمر يخص النادي الكتالوني ونيكو نفسه فقط، وفي حال تمت الصفقة ولم يتمكن البارسا من تسجيل ويليامز، فالمسؤولية تقع على الطرفين المتعاقدين، لا على النادي الباسكي.

ما يثير الجدل أكثر هو ما وصفه البعض بـ”الفكرة السامة” التي تنتشر مؤخرًا بأن البلوغرانا يتحرك خارج القانون، وهي اتهامات لا أساس لها، فالجهة التي منحت النادي إذن استخدام مقاعد كبار الشخصيات في يناير، ووافقت على قاعدة 1/1، هي رابطة الليغا نفسها، أما استمرار مشاركة لاعبين مثل داني أولمو وفيكتور، فقد تمت الموافقة عليه من قبل المجلس الأعلى للرياضة.

فإذا كان لدى أتلتيك بلباو اعتراض قانوني فعلي، فليذهب للقضاء، أما إذا لم يكن كذلك، فمن غير المنطقي الاعتراض على ممارسة قانونية تمامًا”.