عاجل: إنزاغي يكشف كواليس البداية: هذه كلمتي الأولى للاعبي الهلال !

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعرب الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، عن فخره الكبير بتأهل فريقه إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن ما تحقق هو خطوة أولى ضمن طموح أكبر.

أشار إنزاغي إلى أن الهلال لم يأتِ إلى البطولة من أجل الظهور المشرف فقط، بل للمنافسة والذهاب بعيدًا، قائلاً:

“أنا سعيد جداً بالمباراة وأهنئ اللاعبين والجماهير والجهاز الإداري للنادي. عندما أتينا إلى هنا، كنا نطمح لأن نكون ضمن أفضل 16 فريقاً في العالم، ولدينا لاعبون رائعون، سواء السعوديون أو الأجانب، وأشعر بالفخر بقيادة هذا الفريق.

“كنت أتابع الكرة السعودية والدوري المحلي قبل قدومي، وأعرف الكثير من اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي، وأدرك جيداً الإمكانات التي يمتلكها الهلال.

“الفريق يلعب بروح اللاعب الواحد، وقد تحدثت مع القائد واللاعبين عند وصولي وأكدت لهم أننا نستطيع التأهل إلى دور الـ16”.