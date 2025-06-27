عاجل: ردة فعل برشلونة على هجوم بيلباو في صفقة نيكو ويليامز!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – رغم الهجوم العلني الغاضب من جانب أتلتيك بلباو، يواصل نادي برشلونة التحرك بثبات نحو تفعيل الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز مطلع يوليو المقبل، بحسب ما أشارت التقارير الكتالونية.

ووفقًا للتقارير، لا يفهم مسؤولو برشلونة سبب امتعاض إدارة بلباو، خاصة أن النادي الباسكي نفسه سبق وأن فعل قرابة 30 شرطًا جزائيًا لضم لاعبين من أندية أخرى، بعضها تم بطريقة لا توصف بـ”الودية”.

وفي المقابل، يلتزم برشلونة الصمت حاليًا، مفضلًا التركيز على إتمام الصفقة بهدوء، في ظل قناعته الكاملة بحقوقه القانونية في ضم اللاعب.