عاجل: سعر الذهب ينخفض ويتجه لثاني خسارة أسبوعية مع ترقب التضخم الأمريكي

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الذهب ينخفض ويتجه لثاني خسارة أسبوعية مع ترقب التضخم الأمريكي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة نحو تكبد ثاني خسارة أسبوعية مع تأثر الأسعار بارتفاع طفيف في الدولار.

كما تأثرت أسعار الذهب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، في حين تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية بحثًا عن مؤشرات على مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3313.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:34 بتوقيت أبوظبي.

وتراجع سعر المعدن الأصفر بنسبة 1.7% هذا الأسبوع.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 3325.70 دولار.

ارتفاع الدولار

وارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال برايان لان، المدير الإداري لدى “غولد سيلفر سنترال” في سنغافورة، إن انخفاض هذا الأسبوع يرجع إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مضيفًا أن الأسعار تتماسك مع ميل طفيف نحو الانخفاض، ومن المرجح أن تبقى حول مستوياتها الراهنة.

ومع دخول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء، سعى الإيرانيون والإسرائيليون إلى استئناف الحياة الطبيعية بعد المواجهة التي استمرت 12 يومًا وكانت الأعنف على الإطلاق بين الخصمين اللدودين.

التضخم الأمريكي

ويترقب المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 16:30 بتوقيت أبوظبي سعيًا لمزيد من الوضوح بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتوقع محللون استطلعت “رويترز” آراءهم زيادة شهرية بنسبة 0.1% وسنوية بنسبة 2.6%.

وتتوقع الأسواق حاليًا خفض أسعار الفائدة بمقدار 63 نقطة أساس هذا العام، بدءًا من سبتمبر/ أيلول.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 1.8% إلى 1391.28 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في نحو 11 عامًا، في حين زاد البلاديوم بنسبة 1.4% مسجلًا أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024 عند 1147.78 دولار.

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