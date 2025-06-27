عاجل: الفارق بين إنزاغي وخيسوس – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – قدم قائد فريق الهلال، سالم الدوسري، ردًا متزنًا ومليئًا بالثقة، حين سُئل عن الفارق بين المدرب السابق خورخي خيسوس والحالي سيموني إنزاغي.

فبدلاً من التركيز على الاختلافات، اختار قائد الهلال تسليط الضوء على ثبات الهوية، مشيرًا إلى أن ما تغير هي التفاصيل التي عززت الانسجام ورفعت من مستوى الأداء الجماعي، قائلاً:

“كلاهما مدرب كبير. لم يتغير شيء داخل الفريق، بل أظهرنا تجانساً كبيراً مع إنزاغي الذي كان مستعداً منذ أول يوم.

“إنزاغي عرف كل لاعب في الهلال. كما تحدث معي من البداية عن جميع اللاعبين، وأظهر معرفة كاملة بنا. أهدافنا واضحة، ونحن نلعب كفريق واحد”.