عاجل: هل يلحق بموقعة السيتي؟ التقييم الأول لإصابة سالم الدوسري

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – طمأن أخصائي العلاج الطبيعي، ثامر الشهراني، جماهير الهلال بشأن إصابة النجم سالم الدوسري، التي تعرض لها خلال مواجهة باتشوكا في كأس العالم للأندية.

الشهراني أكد أن الإصابة وقعت في العضلة الخلفية نتيجة المجهود العالي والانطلاقات المتكررة التي بذلها اللاعب طوال اللقاء، والذي انتهى بفوز الزعيم بنتيجة 2-0.

كما أوضح أن اللقطات المتوفرة لا تُظهر أي مؤشر مقلق، ما يعني أن الحالة تبدو مطمئنة حتى الآن، ليكشف عن توقعاته بشأن هذه الإصابة، والتي جاءت كالآتي:

-في أفضل الحالات: الإصابة مجرد إجهاد عضلي، والدوسري سيكون جاهزًا للمشاركة في دور الـ16 أمام مانشستر سيتي.

-في أسوأ الاحتمالات: الإصابة قد تكون تمزقًا من الدرجة الأولى، وهو ما يستدعي تدخلًا علاجيًا محدودًا، وبالتالي غيابه حتى التعافي.

الأنظار الآن تتجه للتقييم النهائي خلال اليومين المقبلين، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن القائد الهلالي بخير، وجاهز للعودة سريعًا إلى الميدان.