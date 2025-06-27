عاجل: الدولار قرب أدنى مستوى في 3 أعوام ونصف وسط رهان على خفض الفائدة

شكرا لاهتمامكم بخبر الدولار قرب أدنى مستوى في 3 أعوام ونصف وسط رهان على خفض الفائدة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - حام الدولار اليوم الجمعة بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل اليورو والجنيه الاسترليني.

ويراهن المتعاملون على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية في الوقت الذي يترقبون فيه إبرام اتفاقيات تجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب الشهر المقبل لفرض رسوم جمركية.

وينصب تركيز السوق هذا الأسبوع على السياسة النقدية الأمريكية. وأدى احتمال إعلان ترامب مبكرًا عن اختياره للرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، والذي من المتوقع أن يكون أكثر ميلًا للتيسير النقدي، إلى زيادة احتمالات إقدام البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة.

كما تم تفسير إفادة لرئيس البنك المركزي الحالي جيروم باول في الكونغرس هذا الأسبوع على أنه أصبح أكثر ميلًا إلى التيسير النقدي، مما زاد من توقعات خفض أسعار الفائدة.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد ذكرت يوم الأربعاء أن ترامب يفكر في اختيار وإعلان بديل باول بحلول سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول، وهي خطوة يقول المحللون إنها قد تؤدي إلى أن يصبح ذلك المرشح بمثابة رئيس موازٍ للبنك المركزي، مما يقوض نفوذ باول.

وقالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: “مثل هذه النتيجة يمكن أن تُحدث بعض التقلبات في الأسواق المالية إذا أدلى المرشح بتعليقات علنية مختلفة بشكل ملحوظ عن الرئيس الحالي”.

وأضافت: “في الوقت الحالي، ستؤدي توقعات اختيار الرئيس ترامب رئيسًا يميل أكثر للتيسير النقدي إلى إبقاء ضغوط خفض الفائدة على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وعلى الدولار الأمريكي”.

واستقر اليورو عند 1.1693 دولار في التعاملات المبكرة بعد أن وصل إلى 1.1745 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2021. وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.3733 دولار، وهو أقل بقليل من ذروة سجلها في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عند 1.37701 دولار التي لامسها أمس الخميس.

وحام مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بالقرب من أدنى مستوياته منذ مارس/ آذار 2022 مسجلًا 97.378، ويتجه للانخفاض بنسبة 2% في يونيو/ حزيران، في تراجع للشهر السادس على التوالي.

وانخفض المؤشر أكثر من 10% هذا العام مع تأجيج رسوم ترامب الجمركية للمخاوف بشأن النمو في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل.

وهبط الين قليلًا إلى 144.73 مقابل الدولار، في حين سجل الفرنك السويسري في أحدث تعاملات 0.8013 مقابل الدولار، مقتربًا من أقوى مستوياته منذ 10 سنوات.

وسينصب اهتمام المستثمرين أيضًا على التقدم المحرز نحو إبرام الاتفاقيات التجارية قبل الموعد النهائي الذي يحل في التاسع من يوليو/ تموز لفرض رسوم جمركية أمريكية “مضادة”، إذ تسعى الدول جاهدًة للتوصل إلى اتفاقات قبل انتهاء المهلة.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمس الخميس إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبرم اتفاقًا تجاريًا “سريعًا وبسيطًا” مع الولايات المتحدة بدلًا من اتفاق “بطيء ومعقد”.

وقال مسؤول في البيت الأبيض أمس الخميس إن واشنطن توصلت إلى اتفاق مع بكين بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة.

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