عاجل: صورة : الفيفا يضع صورة جود بيلينغهام واحتفاله الأبرز في التصميم الخارجي للبطولة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في خطوة تُجسد مكانته المتصاعدة مع ريال مدريد، اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم صورة جود بيلينغهام، لتكون جزءًا من التصميم الخارجي الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية .

وجاءت الصورة المختارة للنجم الإنجليزي وهو يؤدي احتفاله الشهير، في لقطة باتت مرادفة لاسمه منذ بداية تألقه مع الريال، لتُزين واجهة البطولة وتعكس الحضور القوي للاعب في المونديال.