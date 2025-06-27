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عاجل: صورة : الفيفا يضع صورة جود بيلينغهام واحتفاله الأبرز في التصميم الخارجي للبطولة

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  • عاجل: صورة : الفيفا يضع صورة جود بيلينغهام واحتفاله الأبرز في التصميم الخارجي للبطولة 1/2
  • عاجل: صورة : الفيفا يضع صورة جود بيلينغهام واحتفاله الأبرز في التصميم الخارجي للبطولة 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في خطوة تُجسد مكانته المتصاعدة مع ريال مدريد، اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم صورة جود بيلينغهام، لتكون جزءًا من التصميم الخارجي الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية .

وجاءت الصورة المختارة للنجم الإنجليزي وهو يؤدي احتفاله الشهير، في لقطة باتت مرادفة لاسمه منذ بداية تألقه مع الريال، لتُزين واجهة البطولة وتعكس الحضور القوي للاعب في المونديال.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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