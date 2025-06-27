عاجل: تعليق إنزاغي على مواجهة بيب غوارديولا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – عبر الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لنادي الهلال، عن تطلعه الكبير لمواجهة مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا، في دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية.

وكشف إنزاغي عن احترامه الكبير للمدرب الإسباني ومسيرته الحافلة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الهلال وباتشوكا، قائلاً:

“أؤمن أن بيب غوارديولا مدرب رائع، واللعب ضد سيتي أمر مميز، وأعتقد أنه الأفضل ولديه مسيرة ممتازة، وبعيدًا عنها هو يحاول التطور كثيرًا.

“سيتي يلعب كرة ممتعة، واللعب ضده يعتبر فخرًا، وسيكون من الممتع مواجهة الفريق الإنجليزي وبيب مجددًا”.