عاجل: صور : ألونسو يدعم رودريغو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة -بخلاف التأثير التكتيكي الكبير والواضح لتشابي ألونسو في قيادة ريال مدريد خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، يبرز المدرب الإسباني أيضًا في جانب آخر لا يقل أهمية وهو الناحية النفسية.

تشابي يُجيد التعامل مع لاعبيه على المستوى الذهني، وهو ما ظهر جليًا في طريقة دعمه للمهاجم رودريغو غوس، الذي شارك كبديل في الشوط الثاني أمام سالزبورغ.

ورغم أن مشاركة رودريغو كانت محدودة، فإن لقطات تشجيع تشابي له تعكس مدى حرص المدرب على الحفاظ على الروح المعنوية لجميع لاعبيه.