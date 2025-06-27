عاجل: بلا أخطاء.. نجم الهلال يوقع على أداء مثالي أمام باتشوكا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – قدم ناصر الدوسري، لاعب الهلال، واحدة من أفضل مبارياته أمام باتشوكا المكسيكي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وانتهت المباراة بفوز الزعيم السعودي بهدفين مقابل لا شيء، ليعبر إلى دور الـ16 من البطولة العالمية.

فيما يلي أرقام ناصر الدوسري التي تظهر حجم تأثيره ودقته في كل جزء من الملعب:

100% دقة في التمريرات الطويلة

100% نجاح في المراوغات

100% تفوق في الكرات الهوائية

تمريرة حاسمة واحدة

بهذا الأداء، أثبت الدوسري أنه لم يكن مجرد لاعب في التشكيلة، بل كان أحد مفاتيح التفوق الهلالي في المواجهة، وأنه رجل المهام الصعبة عندما تتطلب اللحظة أداءً من الطراز العالي.