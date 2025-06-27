عاجل: ريال مدريد يغير جلده في مونديال الأندية بقيادة ألونسو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – قرر تشابي ألونسو إجراء تعديل تكتيكي لافت على تشكيلة ريال مدريد، خلال مواجهة سالزبورغ ، ثالث مباريات الفريق في كأس العالم للأندية، حيث لجأ إلى خطته المفضلة التي عرف بها في الدوري الألماني.

المدرب الإسباني اختار الاعتماد على طريقة 3-5-2 في مواجهة الفريق النمساوي، وهي الخطة التي حققت نجاحًا كبيرًا معه في ليفركوزن، ومنحته توازنًا أكبر بين الدفاع والهجوم.

تغيير الخطة منح الفريق مرونة أكبر وتماسكًا تكتيكيًا كما حافظ على فرصة نجم صاعد مثل غونزالو ، الذي واصل التألق بوضع بصمته بهدف جديد مع الميرينغي.