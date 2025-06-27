عاجل: ” لا نقبل الابتزاز! “.. بن نافل يكشف سياسة الهلال في التعاقدات

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وجه فهد بن نافل، رئيس الهلال، رسالة واضحة وصريحة للاعبين الذين يتفاوض معهم النادي، مؤكدًا أن الزعيم لن يكون أبدًا طرفًا قابلًا للابتزاز أو الضغوط غير المبررة في سوق الانتقالات.

أشار بن نافل إلى أن سياسة الزعيم لا تقبل بأي شكل من الأشكال أن تتعرض للابتزاز من قِبل أي لاعب مهما كان اسمه، مؤكدًا أن الهلال نادٍ كبير.

بينما أضاف: “خلال فترة الانتقالات الاستثنائية التي سبقت كأس العالم للأندية، فضّل بعض اللاعبين قضاء الإجازات بدلاً من الانضمام لنا. لكن بعد ما رأوه من مستوى الفريق في البطولة، أعتقد أنهم ندموا”.