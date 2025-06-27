عاجل: بعد طول انتظار.. نجم الهلال يكتب اسمه في تاريخ كأس العالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – دخل ناصر الدوسري، لاعب الهلال، قائمة صانعي الفارق في كأس العالم للأندية، بعدما قدم تمريرة حاسمة لزميله سالم الدوسري في مواجهة باتشوكا المكسيكي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

جاءت هذه التمريرة في الدقيقة 22، حين أرسل ناصر كرة طولية اخترقت دفاع الفريق المكسيكي، ليُحولها سالم بلمسة رائعة فوق الحارس سيباستيان خورادو إلى داخل الشباك، مانحًا الهلال هدف التقدم.

اللافت أن هذه التمريرة تُعد أول مساهمة تهديفية لناصر في تاريخ مشاركاته بالمونديال، بعدما خاض 5 مباريات سابقة (ثلاث في نسخة 2023، واثنتان في البطولة الحالية) دون أن يُسجّل أو يصنع.

كما أن هذه هي المرة الرابعة التي يسجل فيها سالم الدوسري من تمريرة حاسمة من أحد زملائه في خط الوسط، بعد أن شارك في 154 مباراة حتى الآن.