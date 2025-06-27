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عاجل: بن نافل يوضح سبب غيابه عن بعثة الهلال في أمريكا

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – خرج رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، عن صمته ليوضح حقيقة غيابه عن بعثة الفريق الأول لكرة القدم خلال رحلتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

الفترة الماضية شهدت جدلًا واسعًا حيث تصاعدت الأقاويل وتضاربت التفسيرات حول سبب هذا الغياب غير المعتاد.

وتداولت العديد من التقارير التي تفيد بأن بن نافل قد تم استبعاده من منصبه، وأخرى زعمت بوجود خلافات مع إدارة الشركة المشغلة للنادي، قبل أن يحسم الجدل بتصريح مباشر قال فيه:

“غيابي لم يكن لأسباب إدارية أو خلافات كما أشيع، وإنما تأخر إصدار التأشيرة فقط، وقد تم حل الأمر، وأنا الآن مع الفريق ولا أعير الشائعات اهتمامًا”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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