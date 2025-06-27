عاجل: تعليق نيفيز على مواجهة الهلال أمام مانشستر سيتي في مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط الهلال، على تأهل فريقه إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الزعيم مستعد لمواجهة مانشستر سيتي المرتقبة.

نيفيز أوضح أن المواجهة لن تكون سهلة، لكن الفريق سيخوضها بنفس الجدية التي ظهر بها أمام ريال مدريد، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، حيث قال:

-“مانشستر سيتي فريق قوي بلا شك، لكننا نجحنا في عبور ريال مدريد، وكذلك مباراة اليوم أمام باتشوكا”.

-“سنلعب أمام مانشستر سيتي بنفس الأسلوب والروح التي لعبنا بها ضد ريال مدريد”.

-“رغم بعض التغييرات في التشكيلة، لا يزال مانشستر سيتي فريقًا مميزًا ويمتلك مدربًا رائعًا”.

-“أعرف بعض لاعبي السيتي شخصيًا، لكن هذا لا يعني أن المواجهة ستكون سهلة”.

-“استعددنا جيدًا لجميع المباريات، ونجحنا في إنهاء المرحلة الأولى بنجاح والتأهل للدور التالي”.