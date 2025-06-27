عاجل: سعر الدولار اليوم الجمعة 27 يونيو 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 27 يونيو 2025، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، في ظل العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي.

وتوقع بنك مورجان ستانلي، أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تنفيذ 7 تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول عام 2026، ليصل السعر النهائي إلى نطاق يتراوح بين 2.5% و2.75%، في خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في توجهات السياسة النقدية للولايات المتحدة.

وجاءت هذه التوقعات، في تقرير صدر حديثًا، حيث أشار المحللون إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد عصرًا من التيسير النقدي، في ظل سعي صناع القرار لتحفيز الاقتصاد ومواجهة أي تباطؤ محتمل.

سعر صرف الدولار اليوم في بنك CIB

قُدر سعر صرف الدولار اليوم في بنك CIB بقيمة 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العقاري المصري العربي

تحدد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العقاري المصري العربي عند 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية إلى 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي

ناهز سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة مستوى 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر عند مستوى 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل البنك العربي الأفريقي الدولي سعر الدولار مستوى 50 جنيها للشراء، وسجل سعر البيع 50.10 جنيه.