عاجل: شديد الحرارة ورياح نشطة على عدة مناطق

عدن - ياسمين عبد العظيم - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم بأن الطقس مايزال حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، كذلك على مناطق نجران، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحل الواصل إلى جازان، ولا يستبعد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة على منطقتي جازان، وعسير.