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عاجل: ماذا قال ويليامز حتى أشعل نيران بيلباو ؟

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد الصحفي كارلوس مونفورت أن نيكو ويليامز نادم على عدم انضمامه لصفوف البارسا في الصيف الماضي .

كما كشف الصحفي عما قاله اللاعب نصا ليعرب أمام الجميع عن رغبته بالانضمام الى البارسا هذا الصيف ، وقد يكون حديثه أحد الاسباب التي أشعلت نيران أتلتيك بيلباو ضد برشلونة.

نيكو قال:

اريد الانتقال الى برشلونة هذه المرة مهما كان الثمن

نادم على ما حدث في الصيف الماضي

لا تهمني مسألة التسجيل ، لا يهمني الوضع المالي لبرشلونة

أريد اللعب لهذا الفريق ، رياضيا اريد أن أكون هنا

أما الأمور المالية ، فوكيل أعمالي سيتكفل بها .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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