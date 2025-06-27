عاجل: ماذا قال ويليامز حتى أشعل نيران بيلباو ؟

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شكرا لاهتمامكم بخبر ماذا قال ويليامز حتى أشعل نيران بيلباو ؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد الصحفي كارلوس مونفورت أن نيكو ويليامز نادم على عدم انضمامه لصفوف البارسا في الصيف الماضي .
كما كشف الصحفي عما قاله اللاعب نصا ليعرب أمام الجميع عن رغبته بالانضمام الى البارسا هذا الصيف ، وقد يكون حديثه أحد الاسباب التي أشعلت نيران أتلتيك بيلباو ضد برشلونة.
نيكو قال:
اريد الانتقال الى برشلونة هذه المرة مهما كان الثمن
نادم على ما حدث في الصيف الماضي
لا تهمني مسألة التسجيل ، لا يهمني الوضع المالي لبرشلونة
أريد اللعب لهذا الفريق ، رياضيا اريد أن أكون هنا
أما الأمور المالية ، فوكيل أعمالي سيتكفل بها .