عاجل: الهلال يضرب باتشوكا بثنائية ويبلغ دور الـ16 في مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاز الهلال السعودي على باتشوكا المكسيكي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبهذه النتيجة رفع الزعيم رصيده إلى النقطة الخامسة في المركز الثاني، وضرب موعدا مع فريق مانشستر سيتي في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.

أهداف الهلال السعودي في شباك باتشوكا في مونديال الأندية

ونجح فريق الهلال في افتتاح التسجيل أمام باتشوكا عند الدقيقة 22 من الشوط الأول، بعد تمريرة متقنة من ناصر الدوسري وصلت إلى سالم الدوسري الذي تعامل معها بمهارة، مسددًا الكرة بأسلوب على طريقة “اللوب” لتسكن الشباك بطريقة رائعة.

وأضاف ليوناردو الهدف الثاني لصالح الزعيم في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بعدما تلقى تمريرة رائعة من وسط الملعب فراوغ حارس باتشوكا وسدد الكرة داخل الشباك.

تشكيل الهلال السعودي أمام باتشوكا في كأس العالم للأندية

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كوليبالي، كانسيلو، تمبكتي، لودي.

خط الوسط: ناصر الدوسري، نيفيز، سافيتش.

وفي الهجوم: مالكوم، سالم الدوسري، ليوناردو.

ترتيب المجموعة

المركز الأول: ريال مدريد برصيد 7 نقاط

المركز الثاني: الهلال السعودي برصيد 5 نقاط.

المركز الثالث:سالزبورج برصيد 4 نقاط

المركز الرابع: باتشوكا بدون نقاط