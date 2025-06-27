عاجل: يواجه مانشستر سيتي.. الهلال إلى ثمن نهائي مونديال الأندية

شكرا لاهتمامكم بخبر يواجه مانشستر سيتي.. الهلال إلى ثمن نهائي مونديال الأندية والان مع التفاصيل



بات الهلال السعودي ممثل العرب الوحيد في مرحلة ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025

وسجل سالم الدوسري وماركوس ليوناردو هدفاً لكل منهما ليقودا الهلال السعودي للفوز 2-0 على باتشوكا المكسيكي فجر اليوم الجمعة، والتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

الهلال السعودي يتأهل في كأس العالم للأندية 2025

وافتتح القائد الدوسري التسجيل في الدقيقة 22، بعد أن استحوذ داخل منطقة الجزاء على تمريرة ناصر الدوسري الأمامية، ليضع الكرة من فوق حارس مرمى باتشوكا إلى الشباك.

وكثف باتشوكا من هجماته في الشوط الثاني بحثاً عن تسجيل هدف التعادل، لكن دفاع الهلال بقيادة حارس المرمى ياسين بونو صمد في وجه هجمات الفريق المكسيكي، ليمنعاه من تسجيل هدف التعادل.

وحسم ليوناردو فوز الهلال الصعب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، بعد أن استقبل الكرة في وضع انفراد ليراوغ حارس المرمى سيباستيان خورادو ويضعها بهدوء في المرمى الخالي.

ورفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى خمس نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد متصدر المجموعة الذي فاز 3-0 على رد بول سالزبورغ في مباراة أقيمت بنفس التوقيت.

موعد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

ويلعب الهلال في الدور القادم أمام مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تصدر المجموعة السابعة.

وستقام المباراة فجر الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت أبوظبي والرابعة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

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