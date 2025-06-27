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عاجل: سالم الدوسري يصنع التاريخ في كأس العالم!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: دخل النجم السعودي سالم الدوسري التاريخ من أوسع أبوابه، وحقق رقمًا أيقونيًا مذهلًا في كأس العالم!

بعد هدفه الأخير، أصبح ثالث لاعب في تاريخ البطولة يسجل في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم، لينضم إلى قائمة نخبة تضم:

• كريم بنزيما

• ليونيل ميسي

• سالم الدوسري

إنجاز فريد وغير مسبوق عربيًا، يرسّخ مكانة سالم كواحد من أساطير الكرة العالمية، ويكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ المونديال.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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