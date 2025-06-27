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عاجل: مركز فالفيردي ضد باتشوكا – هاي كورة

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قرر تشابي الونسو مدرب ريال مدريد الدفع بلاعبه فيديريكو فالفيردي في مركز الجناح الايمن ضمن ريد بول سالزبورغ بالمباراة المقرر انطلاقها بعد دقائق ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة مونديال الاندية.

حسب صحيفة ماركا الاسبانية كان من المقرر أن يضع تشابي فالفيردي في مركز الجناح الايمن في المباراة السابقة ضد باتشوكا، ولكن طرد أسينسيو غير الخطة.

الآن سيعود فالفيردي الى الجناح الايمن مع وجود روديغر في قلب الدفاع وتشواميني في وسط الملعب.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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