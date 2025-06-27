عاجل: اتفاق أمريكي إسرائيلي على إنهاء حرب غزة خلال أسبوعين

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.

الإفراج عن الرهائن ونفي قادة حماس

وبحسب الصحيفة، فإن الاتفاق مرهون بعدة شروط، أبرزها: إطلاق سراح جميع الرهائن الخمسين المحتجزين في غزة، ونفي من تبقى من قيادة حركة “حماس” خارج القطاع، وفقًا لما نشرته قناة “العربية”.

كما نص الاتفاق على إنهاء الأعمال القتالية خلال أسبوعين، وتفكيك حكم حماس في غزة.

إدارة عربية لغزة بعد الحرب

وتضمنت بنود الاتفاق أن تتولى 4 دول عربية، من بينها مصر والإمارات، إدارة قطاع غزة في المرحلة التي تلي الحرب، لتحل محل حكم حماس.

إعادة توطين راغبي الهجرة من غزة

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق يشمل مقترحات بـاستيعاب عدة دول في العالم لسكان من قطاع غزة ممن يرغبون في الهجرة، وأن يتم توسيع اتفاقيات السلام لتشمل دولاً عربية وإسلامية إضافية.

توسيع اتفاقيات السلام والاعتراف بالسيادة في الضفة

وأكدت الصحيفة، أن الولايات المتحدة تسعى إلى توسيع دائرة اتفاقيات السلام لتشمل دولًا عربية وإسلامية إضافية، كما يُتوقع أن تعترف واشنطن بقدر معين من السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، في مقابل إظهار استعداد إسرائيلي لحل سياسي للصراع مع الفلسطينيين.

التوصل إلى الاتفاق لا يزال “الأصعب”

ورغم تفاصيل الاتفاق، أكدت مصادر للصحيفة أن “الوصول إلى اتفاق نهائي يتضمن وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن يبقى التحدي الأكبر” حتى الآن.

مرونة إسرائيلية قبل الحرب مع إيران

وأشارت الصحيفة إلى أنه عشية الهجوم الإسرائيلي على إيران، قدم نتنياهو مقترحًا أكثر مرونة من مواقفه السابقة تجاه غزة، لكنه لم يلقَ ردًا من حركة حماس حتى الآن.