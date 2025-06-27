عاجل: تحقيقات جرائم الحرب خارج أولويات ترامب.. خفض مرتقب لتمويلها

شكرا لاهتمامكم بخبر تحقيقات جرائم الحرب خارج أولويات ترامب.. خفض مرتقب لتمويلها والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تعتزم واشنطن إجراء خفض كبير على تمويلها للتحقيقات في جرائم حرب في عدة مناطق حول العالم.

وبحسب مصدرين أمريكيين مطلعين ووثائق حكومية داخلية اطلعت عليها رويترز فقد أوصى البيت الأبيض بإنهاء تمويل الولايات المتحدة لأكثر من 20 من البرامج المتعلقة بجرائم الحرب والمساءلة على مستوى العالم، بما في ذلك في سوريا وميانمار، وكذلك بالجرائم الوحشية الروسية المزعومة في أوكرانيا.

والتوصية الصادرة عن مكتب الإدارة والميزانية، التي لم يتم الكشف عنها من قبل، ليست القرار النهائي لإنهاء البرامج لأنها تمنح وزارة الخارجية خيار الاستئناف.

لكن التوصية تمهد الطريق أمام احتمال حدوث تجاذب بين مكتب الإدارة والميزانية ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومساعديه، الذين سيردون على المكتب باقتراحاتهم بشأن البرامج التي تستحق الاستمرار.

وتشمل البرامج أيضا العمل في العراق ونيبال وسريلانكا وغامبيا.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ومكتب الإدارة والميزانية بعد على طلب للتعليق.

وفقا لمسؤولين أمريكيين فإن التوقعات بأن يطالب روبيو باستمرار عدد من البرامج، ضئيلة. ووفقا لمصدر مطلع على المسألة، يمكن لوزير الخارجية رغم ذلك أن يدافع عن الإبقاء على البرامج المهمة، مثل المساعدة في الملاحقات القضائية المحتملة لجرائم الحرب في أوكرانيا.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن عددا من البرامج المقرر إنهاؤها تتعلق بمشروعات للمساءلة عن جرائم حرب في أوكرانيا، منها مشروع لمؤسسة غلوبال رايتس كومبلايانس يساعد في جمع أدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل العنف الجنسي والتعذيب في أنحاء أوكرانيا.

وأضافت المصادر أن القرار المحتمل ربما يشمل أيضا مشروعا لمنظمة ليجال أكشن وورلد وايد، وهي منظمة مساعدة قانونية تدعم الجهود المحلية لرفع دعاوى قضائية بشأن جرائم حرب في أوكرانيا.

ولم ترد المنظمتان حتى الآن على طلبات للتعليق.

وذكرت رسالة داخلية بوزارة الخارجية الأمريكية، أرسلت عبر البريد الإلكتروني واطلعت عليها رويترز، أنه ينبغي لمكاتب الوزارة التي ترغب في الإبقاء على أي من برامج جرائم الحرب والمساءلة أن ترسل مبرراتها بحلول نهاية يوم العمل في 11 يوليو/تموز المقبل.

وجمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، ثم خفضتها منذ توليه السلطة مجددا في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، لضمان أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تخصص لتمويل برامج تتماشى مع سياسة (أمريكا أولا) التي ينتهجها.

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