عاجل: دور رودريغو في المونديال … هل له علاقة بمستقبله مع الريال؟!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الصحفي خافيير هيرايز عن الجدل القائم، بخصوص مستقبل النجم رودريغو غوس مع ريال مدريد.

خافيير قال خلال تصريح له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“لا علاقة لدور رودريغو في هذا المونديال بمستقبله مع الريال”.

هي إشارة منه إلى أن اللاعب سواء شارك في مباريات كأس العالم للأندية أو تواجد على دكة البدلاء، فإن ذلك ليس له أي صلة من قريب أو بعيد بمستقبله، وخاصة في ظل رغبته في الاستمرار مع الميرنجي.