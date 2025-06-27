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عاجل: تعليق غوارديولا على انتقال دي بروين لنابولي

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق بيب غوارديولا مدرب مان سيتي على انتقال كيفين دي بروين الى نادي نابولي الايطالي بعد رحيله عن السيتي بنهاية الموسم الماضي.

قال غوارديولا: “أنا لا أحبه فقط ، بل أنا احبه كثيرا ، هذه السنوات التي قضيناها في السيتي لم تكن لتتحقق لولا مساهمته الكبيرة ، اتمنى له كل التوفيق ، لقد ذهب الى مكان مميز تحت قيادة كونتي أحد أعظم المدربين في التاريخ ، أتمنى لكيفن كل السعادة والتوفيق دائما”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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