عاجل: تعليق غوارديولا على انتقال دي بروين لنابولي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق بيب غوارديولا مدرب مان سيتي على انتقال كيفين دي بروين الى نادي نابولي الايطالي بعد رحيله عن السيتي بنهاية الموسم الماضي.

قال غوارديولا: “أنا لا أحبه فقط ، بل أنا احبه كثيرا ، هذه السنوات التي قضيناها في السيتي لم تكن لتتحقق لولا مساهمته الكبيرة ، اتمنى له كل التوفيق ، لقد ذهب الى مكان مميز تحت قيادة كونتي أحد أعظم المدربين في التاريخ ، أتمنى لكيفن كل السعادة والتوفيق دائما”.