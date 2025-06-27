عاجل: الهلال يمتلك الإمكانيات للفوز أمام باتشوكا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد النجم الإيطالي كريستيان بانوتشي، أن الهلال يمتلك كافة الإمكانيات التي تؤهله لتحقيق الفوز أمام باتشوكا، في المواجهة الحاسمة ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم للأندية.

بانوتشي أوضح أن الفريق المكسيكي سيلعب دون ضغوط، مما قد يزيد من صعوبة اللقاء على الزعيم، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج “دورينا غير”، حيث قال:

-“الهلال يمتلك الإمكانيات الكافية لتحقيق الفوز على باتشوكا”.

-“باتشوكا سيلعب بأريحية لأنه لا يملك ما يخسره، مما يزيد من صعوبة المواجهة”.

-“أتوقع أن يقدم الهلال مباراة مميزة كما فعل أمام ريال مدريد، وسالزبورغ”.

-“أرى أن سيموني إنزاغي ترك بصمة واضحة على طريقة لعب الهلال، وظهر ذلك جليًا في المواجهتين السابقتين”.