عاجل: الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي يكلّف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي

عدن - ياسمين عبد العظيم - ويأتي اختيار الدكتور الجريبي لهذا المنصب استنادًا إلى سيرته المهنية الثرية، وخبراته العلمية والعملية، إلى جانب مساهماته الفاعل في تطوير مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى منذ انضمامه، مما يعكس ما يتمتع به من كفاءة عالية وحسٍّ قيادي مسؤول.

وقد أعرب الدكتور مشعل الجريبي عن بالغ شكره وتقديره للرئيس التنفيذي والمسؤولين في تجمع جازان الصحي على هذه الثقة، مؤكدًا التزامه بمواصلة العمل الجاد لخدمة المرضى والارتقاء بمستوى الأداء، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة وسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه – حفظهما الله.

يُذكر أن الدكتور مشعل الجريبي هو استشاري جراحة المخ والأعصاب، ومن الكفاءات الطبية الوطنية البارزة، وأحد أبناء منطقة جازان. حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة بواتييه بفرنسا، ونال البورد الفرنسي في جراحة المخ والأعصاب من جامعة بيكاردي.

كما تخصص في فرنسا من خلال زمالات دقيقة في جراحات قاع الجمجمة، وتشوهات الأوعية الدموية الدماغية، وجراحات العمود الفقري، وعمل في مستشفى أميان بيكاردي الجامعي، ومستشفى مرسيليا الجامعي، وشارك في عدد من المؤتمرات والفعاليات العلمية الدولية.

عاد الى المملكة والتحق بتجمع جازان الصحي، واضعًا خبراته الأكاديمية والسريرية في خدمة تطوير الرعاية العصبية المتقدمة في المنطقة، وساهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية التخصصية المقدّمة للمرضى والمراجعين.