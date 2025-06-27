عاجل: لامين يامال أمامه الكثير ليصل الى مستوى ميسي ..!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يرى مارك فان بوميل ، نجم برشلونة السابق، أن مقارنة لامين يامال بميسي لا معنى لها، فالاسباني الشاب أمامه طريق طويل ليسلكه حتى يصل الى المستوى الذي يؤهلة للمقارنة مع واحد من أعظم اساطير النادي الكتالوني.

بوميل قال: “انضم ميسي الى الفريق الاول في موسم 2005-2006، كان عمر 16 عاما ، في ذلك الوقت ، لم يكن قد لعب عدد كيبرا من المباريات مثل لامين يامال اليوم في ذلك العمر “.

“لذلك أقول أن لامين في ذلك الوقت كان افضل لكن الحفاظ على هذا المستوى مع مرور الوقت هو الجزء الاصعب ، ميسي يفعل ذلك منذ 20 أو 25 عاما ، هذا استثنائي ، لا يزال أمام لامين يامال الكثير ليفعله ليصل الى مستوى ميسي ، لكنه الآن متقدم “.

وعن ان كان لامين افضل لاعب في العالم حاليا، أجاب: “لا ليس بعد ، لكنه في طريقه هناك الكثير من اللاعبين الجيدين في نهاية الموسم من الصعب الجزم حقا بأن لاعبا واحدا يبرز لكن سيظل على احدهم الفوز بالكرة الذهبية وذلك سيعتمد على المعايير التي يتم على أساسها منح الجائزة”.