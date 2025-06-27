عاجل: أول لاعب فرنسي يسجل هدف عكسي في بطولات الفيفا للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: دخل بيير كالولو مدافع يوفنتوس التاريخ لكن بطريقة غير مرغوب فيها، بعدما أصبح أول لاعب فرنسي يسجل هدفًا في مرماه خلال بطولة تابعة للفيفا على مستوى الأندية.

ولم تتوقف المفارقة هنا، إذ بات كالولو أيضًا أول لاعب ينتمي لنادٍ أوروبي يسجل هدفًا عكسيًا في تاريخ بطولات الفيفا للأندية، ما جعل هذه اللقطة محط أنظار المتابعين في مواجهة يوفنتوس أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات كأس العالم للأندية.