عاجل: حديث غوارديولا عن رودري بعد الفوز على يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأداء لاعبه رودي بعد الفوز 5-2 على يوفنتوس ، مساء امس الخميس، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة مونديال الاندية.

غوارديولا قال: “افتقدناه كثيرا ، شعرت الموسم الماضي أن لدينا فريق رائع ، لكننا واجهنا الكثير من المشاكل ، إصابات ، اصابات .. اخبرني عن فريق لن يتأثر بغياب أفضل لاعب في العالم؟”.

اضاف: “لم أتوقع أن يلعب كل هذه الدقائق ، لكن بين الشوطين قال لي امنحني بضع دقائق اضافية ، سيطرنا وكانت المباراة جيدة في الشوط الثاني ، الان سيكون مستعدا لخوض المباراة القادمة”.