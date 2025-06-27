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عاجل: حديث غوارديولا عن رودري بعد الفوز على يوفنتوس

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأداء لاعبه رودي بعد الفوز 5-2 على يوفنتوس ، مساء امس الخميس، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة مونديال الاندية.

غوارديولا قال: “افتقدناه كثيرا ، شعرت الموسم الماضي أن لدينا فريق رائع ، لكننا واجهنا الكثير من المشاكل ، إصابات ، اصابات .. اخبرني عن فريق لن يتأثر بغياب أفضل لاعب في العالم؟”.

اضاف: “لم أتوقع أن يلعب كل هذه الدقائق ، لكن بين الشوطين قال لي امنحني بضع دقائق اضافية ، سيطرنا وكانت المباراة جيدة في الشوط الثاني ، الان سيكون مستعدا لخوض المباراة القادمة”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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